Delegado de Balneário Piçarras é indiciado pela Polícia Civil

Sindicância 07/02/2017 | 14h20

O delegado Rodolfo Farah Valente Filho, de Balneário Piçarras, Litoral Norte de SC, está sendo indiciado pela própria Polícia Civil. Ele é suspeito de se envolver em uma briga de vizinhos. Segundo informações da RBS TV, a confusão começou por causa da fumaça de um churrasco no dia 8 de janeiro.



O relatório da investigação foi encaminhado ao Ministério Público e a corregedoria da Polícia Civil ainda avalia qual será a punição administrativa. A investigação durou quase um mês e a polícia ouviu doze pessoas até concluir o inquérito. O delegado Farah foi indiciado por lesão corporal grave, com pena prevista de um a cinco anos de prisão.



A polícia informou à RBS TV que a mulher ficou cinco dias internada no hospital e ainda deve retornar para uma reavaliação médica. O delegado responsável pelo caso, Wilson Masson, disse que ela e o marido foram atingidos por socos. Farah também registrou boletim de ocorrência contra o casal depois de ter sofrido agressões físicas durante a confusão, segundo o delegado Masson.



O delegado ainda não está preso, mas por enquanto atua apenas nas funções administrativas da Polícia Civil de Piçarras. A arma do delegado e o distintivo estão retidos.



A defesa de Farah diz que vai aguardar a denúncia do MP e mantém a versão de que ele agiu como cidadão comum, e não como delegado. A corregedoria da Polícia Civil já abriu sindicância, mas o futuro do delegado ainda não foi decidido. Ele pode ser suspenso ou demitido.



O caso



Um vídeo, gravado pela esposa do delegado, mostra o policial discutindo com um casal de vizinhos por conta de uma parede que teria sido danificada pela fumaça de uma churrasqueira da casa ao lado. A discussão teria resultado em uma briga generalizada e os vizinhos do delegado, que moram em Joinville, precisaram ser levados ao hospital.