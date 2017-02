Desemprego cresceu 48,5% em SC e bateu recorde de 230 mil pessoas sem trabalho

No ano passado 23/02/2017 | 12h15 Atualizada em

O prolongamento da recessão fez o desemprego se aprofundar no Brasil em 2016, e também em Santa Catarina. No último trimestre do ano passado, havia 226 mil pessoas desocupadas no Estado, 74 mil a mais que o registrado entre outubro e dezembro de 2015, crescimento de 48,5% de um ano para o outro. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE.

Em Santa Catarina, desde meados de 2014 a taxa de desocupação vem apresentando aumentos sucessivos. No segundo trimestre do ano passado foi registrada a maior alta desde então, um crescimento de 71% ante 2015. Em 2016, o Estado fechou o ano com a pior média de desocupação da série histórica (desde 2012): 230 mil pessoas sem trabalho. Em 2014, quando foi observada a menor média, esse número ficou em 100 mil.



Com esses números, a taxa de desocupação ficou em 6,2% no Estado, ainda a menor do país, mas um índice bem pior quando comparado ao que foi registrado no final de 2015, de 4,2%. No Brasil, conforme já havia sido divulgado no dia 31 de janeiro, o desemprego bateu índice recorde de 12% no três meses finais de 2016. A taxa ficou acima da média nacional nas regiões Nordeste (14,4%), Norte (12,7%) e Sudeste (12,3%). No Centro-Oeste (10,9%) e no Sul (7,7%) as taxas ficaram abaixo do indicador nacional.

Na divisão por cor ou raça, dado que o IBGE divulga hoje pela primeira vez, as taxas de desocupação das pessoas de cor preta (14,4%) e parda (14,1%) ficaram acima da média nacional, enquanto a dos brancos situou-se em 9,5%.



Melhora só virá em 2018



Para o professor de Economia da Udesc Arlindo Rocha, neste ano devemos ver uma estabilidade desses índices. Melhora, mesmo, só em meados de 2018.

- A reação do emprego é muito lenta. A inflação caiu, a confiança melhorou, o mercado vai começar a melhorar e aí sim é que os empresários vão pensar em aumentar investimentos, ampliar produção, e só depois em voltar a contratar - explica Rocha.

Apesar de a recessão ter começado em 2014, o desemprego comumente demora a atingir o fundo do poço porque o corte de funcionários acaba sendo o último recurso das companhias. Antes disso, as empresas eliminam outros custos e reduzem investimentos. Em algumas empresas do Estado, foi negociada redução de jornada para evitar demissão. No entanto, assim como demora a atingir seu pico, o desemprego custa a arrefecer.





