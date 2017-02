Detran-SC libera consulta online de histórico de multas dos últimos cinco anos 

Disponível no site 08/02/2017 | 20h18 Atualizada em

Depois de notificar cerca de 11,7 mil condutores de Florianópolis da suspensão do direito de dirigir, o Departamento de Trânsito em Santa Catarina (Detran-SC) liberou a consulta do histórico de multas dos últimos cinco anos. Até janeiro, motoristas catarinenses só conseguiam consultar no site do Detran as multas do último ano. No entanto, as notificações eram referentes a infrações mais antigas, cometidas há cinco anos, e com isso usuários não conseguiam conferir as infrações no portal, apenas indo pessoalmente ao Detran. A consulta estendida está disponível para todos os condutores catarinenses.

— Não é mudança no sistema, a gente só disponibilizou a informação no sistema tendo em vista o processo de suspensão. Para que as pessoas possam saber, para prestar mais informação ao usuário — justifica a gerente de penalidades do Detran-SC, Graziela Maria Casas Blanco.

Além de reclamações dos motoristas, o sistema antigo levou o Movimento Cidadão Fiscal a protocolar uma denúncia no Ministério Público Estadual sobre deficiências na prestação de serviços do órgão e, principalmente, a não disponibilização de informações online. O Ministério Público não instaurou inquérito sobre o tema.

A partir de março, além dos motoristas de Florianópolis com infrações ou acúmulo de pontos na carteira referentes a 2013 e 2014, condutores de Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú e Itajaí serão notificados sobre a suspensão do direito de dirigir. Pelo menos 541 mil motoristas catarinenses devem ter a carteira nacional de habilitação (CNH) suspensa neste ano porque atingiram 20 pontos ou mais em infrações em um período de 12 meses entre 2012 e 2016. O número representa 15% do total de 3,5 milhões de condutores do Estado e é justificado pela implantação de um sistema automatizado pelo Detran-SC. O processo iniciou pela Capital, onde 11,7 mil condutores receberam em dezembro do ano passado notificações da suspensão do direito de dirigir referentes a infrações ou acúmulo de pontos entre 2012 e 2013.

Confira quantos motoristas devem ser notificados em março. As suspensões são referentes a infrações ou acúmulo de pontos entre 2013 e 2014:



Blumenau - 12 mil condutores

Balneário Camboriú - 11 mil condutores

Joinville - 9 mil condutores

Itajaí - 10 mil

Florianópolis - 15 mil

Entenda o caso

O Detran-SC contava com um sistema manual de análise dos casos até dezembro de 2016, quando foi substituído por um processo automatizado para cumprir uma das medidas apontadas por auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Em 2015, o TCE mostrou que o órgão puniu apenas 1,6% dos motoristas do Estado que ultrapassaram o limite de pontos entre 2010 e 2012.

