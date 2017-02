Dezoito mortos em incêndio em salão de massagens na China

Pequim 06/02/2017 | 05h45

Una pessoa foi presa na China após um incêndio ocorrido em um salão de massagens que deixou ao menos 18 mortos e 18 feridos, anunciou nesta segunda-feira um meio de comunicação estatal.

O incêndio foi declarado às 17h26 (07h26 de Brasília) de domingo na província de Zhejiang (leste), informou a agência oficial Xinhua. Duas horas depois já havia sido extinto.

Oito pessoas morreram no incêndio e outras 10 no hospital, segundo a Xinhua.

Vídeos publicados no site da rede social chinesa Weibo mostravam uma espessa fumaça saindo do salão de massagens e as pessoas saltando pelas janelas do primeiro andar do edifício, de seis andares.

Fotografias mostravam o chão do salão coberto de vidro. "As janelas do terceiro e do quarto andar, residenciais, também quebraram", indicou o jornal Xinjingbao, citando uma testemunha.

Segundo a Xinhua, as causas do fogo ainda não foram divulgadas.

* AFP