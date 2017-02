Diego Jardel comemora vitória do Avaí e boa atuação: "Tomara que eu possa seguir assim"

Campeonato Catarinense 03/02/2017 | 07h20 Atualizada em

Um dos destaques na vitória do Avaí sobre o Metropolitano por 2 a 1, na noite de quinta-feira, pela segunda rodada doCampeonato Catarinense, o meia Diego Jardel não escondeu a felicidade pelo resultado conquistado dentro da Ressacada. Depois do confronto, o atleta, que marcou o gol do acesso do Avaí em novembro do ano passado, disse que continua evoluindo e que espera dar ainda mais alegrias ao torcedor azurra.



- Já na reta final, em 2016, principalmente depois da chegada do Claudinei, um Diego Jardel diferente, o treinador dá um suporte e isso reflete em campo, com boas atuações. Tomara que eu possa seguir assim - pontuou.

Diego Jardel também "reclamou" por ter sido substituído por Lucas de sá, no segundo tempo.

- Queria jogar, até falei com o Claudinei, que eu queria fazer meu golzinho. Mas ele poupou pensando no Tubarão. Só que o mais importante foi a vitória, fazia tempo que não começávamos um estadual com duas vitórias. Queremos título, ainda é cedo, mas temos que pensar grande - concluiu o meia.

O Leão volta a jogar neste domingo, às 19h30min, diante do Tubarão, no Sul do Estado. O Avaí lidera a competição estadual ao lado da Chapecoense, com seis pontos.

