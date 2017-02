Dirigentes da NFL acreditam que Garoppolo será trocado pelo Patriots

Mercado 22/02/2017 | 14h57 Atualizada em

Os dias de Jimmy Garoppolo como quarterback reserva do New England Patriots podem estar contados. De acordo com o jornalista Mike Freeman, do Bleacher Report, dirigentes ao redor da liga acreditam que o Patriots receberá ofertas altas para se desfazer do camisa 10.

Já houve informações sobre o interesse de Cleveland Browns e San Francisco 49ers no jogador. Outros times como o Chicago Bears e Houston Texans também são citados em rumores. New York Jets e Buffalo Bills até gostariam de contar com o jogador, mas é altamente improvável que o Patriots o troque para rivais de divisão.

Garoppolo é visto como o reserva ideal para Tom Brady, mas está no último ano do contrato de calouro com o Patriots. Com isso, é difícil imaginar que o time conseguirá manter os dois para as temporadas seguintes. Esta também foi a razão de o time draftar Jacoby Brissett em 2016.



A expectativa do mercado é que o Patriots conseguirá por Jimmy Garoppolo pelo menos uma escolha de primeira rodada — e talvez também tente uma seleção intermediária. Em 2017, o jovem quarterback receberá US$ 1,1 milhão — US$ 895 mil pagos por um eventual novo time, e o restante, absorvido na folha salarial de New England.