Dois homens fogem do Presídio Regional de Concórdia

Insegurança 11/02/2017 | 17h13 Atualizada em

A direção do Presídio Regional de Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, registrou duas fugas neste sábado, 11. O primeiro detento teria escapado ainda pela manhã, enquanto o desaparecimento do segundo teria sido percebido somente à tarde, no momento da contagem dos presos.

Conforme informações da própria direção da unidade prisional, foi aberto um procedimento interno para apurar as circunstâncias das fugas. Até o momento, os dois homens não haviam sido recapturados pelas autoridades policiais.

O primeiro a fugir, um homem que cumpria pena por homicídio desde 2014, "tinha bom comportamento e por isso trabalhava na cozinha do Presídio Regional de Concórdia", conforme informou à RBS TV o gerente da unidade Rodrigo Pastore. Já o outro homem estava preso desde 2016 por furto.

No mês passado, outro detento havia fugido do mesmo local. Ele estava no regime semi-aberto e trabalhava em uma empresa da região. O homem foi recapturado na última semana, em Florianópolis.

Com informações do G1 SC e da RBS TV

Leia também:

Homem morre após troca de tiros no Monte Cristo, em Florianópolis

Assalto a banco termina com três mortos e três feridos em São João Batista

Homem morre após tentativa de estupro em Balneário Camboriú