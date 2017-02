Dois palestinos mortos em incidente perto da fronteira entre Israel e Egito

Gaza 09/02/2017 | 05h01

Dois palestinos morreram e cinco ficaram feridos em um incidente perto da fronteira entre Egito e Israel, informou nesta quinta-feira o ministério da Saúde na Faixa de Gaza, território governado pelo Hamas.

O ministério da Saúde denunciou um bombardeio israelense, que teria acontecido após vários disparos de foguetes na quarta-feira à noite, realizados a partir do Sinai egípcio contra o balneário israelense de Eilat no Mar Vermelho.

Israel negou ter executado qualquer ataque na fronteira com a Península do Sinai em resposta aos disparos de foguetes, que não provocaram vítimas.

O Sinai faz fronteira com Israel ao leste e a Faixa de Gaza ao longo de vários quilômetros no extremo norte da península.

A morte dos dois palestinos aconteceu muito mais ao norte que os disparos de foguetes de quarta-feira.

O Sinai é cenário de confrontos frequentes entre soldados e policiais egípcios com membros do grupo Província do Sinai, braço egípcio do Estado Islâmico (EI).

Israel denuncia regularmente os deslocamentos de pessoas e armas entre a península e a Faixa de Gaza, dirigida por um de seus principais inimigos, o Hamas islamita.

my-jod-lal/fp