Domingo é de sol na maior parte do dia, com pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite em SC

26/02/2017

A previsão do tempo para este domingo é de sol na maior parte do dia, com pancadas de chuva e trovoada em ocorrências isoladas entre a tarde e a noite, especialmente no litoral. As temperaturas serão elevadas, com calor mais concentrado na região Oeste e no Extremo Oeste, onde os termômetros devem indicar máximas de até 35ºC.

Segundo a Epagri/Ciram, a previsão para as próximas segunda e terça-feira é de mais nuvens na faixa entre o litoral Sul e o litoral Norte do Estado, com chance de chuva fraca e isolada, especialmente na segunda. Nas demais regiões, a tendência é de tempo seco com sol e poucas nuvens, apesar de haver chance de chuva isolada durante a tarde e à noite.

Na quarta, a previsão indica predomínio de sol em todo o Estado, com mais nuvens na região Norte e na Grande Florianópolis. Também há chance de pancadas de chuva isoladas associadas ao calor na tarde e à noite.