Domingo será de nebulosidade em todas as regiões do Estado

Previsão do tempo 12/02/2017 | 08h54 Atualizada em

Este domingo será mais um dia para ficar em casa, com tempo nebuloso em todas as cidades catarinenses. Entre a tarde e a noite há previsão de chuva para todas as regiões do Estado, com chances de temporais localizados.



O calor será mais intenso nas regiões Sul, Litoral, Vale do Itajaí e Norte, com temperaturas entre 32ºC e 34ºC à tarde. No Oeste e na Serra as temperaturas devem ser mais amenas, entre 22ºC e 26ºC. Por conta da temperatura e umidade altas, o restante do final de semana deve ser abafado na maior parte das cidades catarinenses.

Com o grande volume de chuvas registrado já no sábado, a Defesa Civil de Santa Catarina alerta para a alto risco de deslizamentos em Palhoça e Ilhota. Em caso de movimentação de terra, é aconselhável deixar o local e entrar em contato com a Defesa Civil no 199 ou com o Corpo de Bombeiros no 193.

Previsão da semana

Esta semana deve ser de muitas nuvens, com possibilidade de aberturas de sol, mas sempre com previsão de pancadas de chuva. A sensação de abafamento vai continuar ao longo dos próximos dias.

As informações são do Blog do Puchalski.