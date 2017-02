Duas casas são invadidas durante o dia em Blumenau

Furtos 15/02/2017 | 08h01

Dois moradores de Blumenau tiveram as suas casas invadidas por assaltantes durante o dia nesta terça-feira. Foram duas ocorrências de furto registradas pela Polícia Militar, a primeira resultando na prisão de um suspeito.



Por volta das 15h, policiais abordaram um rapaz em atitude suspeita na Rua Progresso, no bairro Progresso. Ele portava vários documentos e cartões em nome de outra pessoa, que foi encontrada e informou que teve a casa invadida e vários objetos furtados. O rapaz foi encaminhado à delegacia como suspeito do crime.



Mais tarde, às 18h30min, uma mulher acionou a PM após chegar em casa do trabalho e encontrar a porta dos fundos arrombada. Do local - que fica na Rua Gervásio João de Sena, na Velha Grande - foi furtado uma TV de 32 polegadas. Foi registrado o boletim de ocorrência e nenhum suspeito foi localizado.