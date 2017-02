Duas mulheres são nomeadas à frente de importantes instituições na Arábia Saudita

Riade 20/02/2017 | 15h09

Duas mulheres sauditas foram nomeadas para ficar à frente de importantes instituições financeiras na Arábia Saudita, entre elas a Bolsa saudita - primeiro mercado financeiro árabe -, apesar das restrições impostas às mulheres neste ultraconservador país do Oriente Médio, que vive sob um sistema islâmico rígido.

O Samba Financial Group anunciou no domingo (19) a chegada de Rania Mahmoud Nashar ao cargo de presidente executiva desse banco.

A Arábia Saudita é o único país do mundo que proíbe que as mulheres dirijam, e, teoricamente, devem ter a permissão de um familiar --pai, marido ou irmão-- para exercer uma atividade profissional, estudar ou viajar para o exterior.

A nova presidente do Samba Financial Group assumiu o cargo três dias após a nomeação à frente do Conselho de administração da bolsa saudita - conhecida como Tadawul - de outra mulher, Sarah al-Suhaimi, que, por sua vez, mantém também o cargo de presidente do NCB Capital, setor de investimentos do National Commercial Bank.

Em 2014, Sarah foi a primeira mulher saudita a ser nomeada à frente desse banco de investimentos, de acordo com a agência Bloomberg News.

Como parte da reforma social e econômica que está tentando colocar em prática para lidar com a possível falência da receita petrolífera, a Arábia Saudita está incentivando o trabalho feminino.

