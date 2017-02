Duas pessoas são presas dirigindo alcoolizadas em Blumenau

Trânsito 21/02/2017 | 07h53

A Guarda de Trânsito de Blumenau atendeu dois acidentes na cidade nesta segunda-feira causados por motoristas alcoolizados, que acabaram detidos e tiveram as CNHs recolhidas.



O primeiro acidente ocorreu logo cedo, às 10h15min, na Rua 1º de Janeiro, onde um Celta bateu contra uma moto Sundown Web com placas de Pomerode. O motociclista, um rapaz de 37 anos, sofreu ferimentos leves e fez o teste do bafômetro, que constatou a presença de álcool.



Outro motociclista foi preso à noite após um acidente na Itoupava Central. Às 19h30min ele pilotava uma Honda XR com placas de Blumenau quando bateu contra um Volkswagen Up com placas de Guaramirim. O motociclista de 46 anos ficou ferido e se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez e teve a CNH recolhida.