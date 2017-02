"É um belo presente", diz padre Vilson Groh, de Florianópolis, que vai encontrar o Papa no Vaticano

Fé 07/02/2017 | 18h28 Atualizada em

O padre Vilson Groh, que mora e trabalha em Florianópolis, confirmou que será recebido pelo Papa Francisco no Vaticano ainda este mês. O encontro, que é chamado de audiência, será no dia 16, às 11h. Vilson, que completou 35 anos de sacerdócio em dezembro de 2016, recebeu o comunicado oficial na manhã desta terça-feira.

O catarinense, que segue a mesma linha religiosa defendida pelo Papa, conta que embarca rumo ao Vaticano nesta sexta-feira para uma viagem de nove dias. Lá o religioso participa de uma congresso que reúne diversas dioceses para falar sobre sua experiência de vida na capital catarinense.

Morador do Monte Serrat, comunidade de Florianópolis, o padre dedica a vida a diminuir as diferenças sociais dos moradores do morro e do restante da cidade. Segundo Vilson, ele será o único catarinense recebido pelo Papa na ocasião. No entanto, ainda não há detalhes se será uma reunião fechada, entre Vilson e o Papa, ou se outros religiosos também participarão.

— É uma belíssima expectativa e um belo presente. Poderei mostrar a dimensão do trabalho que a gente vem fazendo com o mundo dos empobrecidos. Estou levando fotos dos projetos e também cartinhas das crianças para entregar ao Papa — revela.

Em dezembro do ano passado, poucos dias depois de quando o padre Vilson completou as mais de três décadas de sacerdócio, o jornal Hora de Santa Catarina contou um pouco da trajetória do religioso que, aos 24 anos, saiu de Brusque, no Vale do Itajaí, para estudar Teologia na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).



