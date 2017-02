Santiago 06/02/2017 | 11h17

A economia chilena cresceu 1,2% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2015, alinhando-se com as projeções do mercado e influenciada pela queda da mineração e aumento dos serviços e comércio, informou o Banco Central.

A economia fecharia assim 2016 com uma expansão de 1,5%, segundo previsões oficiais, o que representa o menor crescimento desde 2009, quando se contraiu 1%.

As cifras oficiais serão divulgadas em março.

* AFP