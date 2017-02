Elizabeth II completa 65 anos de reinado

Monarquia 06/02/2017 | 08h04 Atualizada em

Primeira monarca inglesa a alcançar o Jubileu de Safira, a rainha Elizabeth II completa, nesta segunda-feira, 65 anos à frente do Reino Unido. No entanto, ela não comemorará a data, que também é marcada pela morte prematura do pai, George VI, em 1952. Elizabeth II foi coroada com 25 anos.

A rainha passará o dia na residência de Sandringham, no condado de Norfolk, leste da Inglaterra, no local onde o pai morreu. No domingo, Elizabeth II foi à missa e recebeu flores do público que se aproximou para saudá-la.

Apesar do recolhimento da rainha, o país celebrará a data com salvas de canhão na Torre de Londres e em vários outros pontos. Também estarão em circulação selos e moedas comemorativas.

A Safira é a gema que simboliza o 65º aniversário e a Casa Real voltou a publicar uma foto de 2014 da monarca com um vestido adornado com várias destas pedras preciosas, assim como um colar e brincos.

O colar foi um presente de casamento de seu pai, data de 1850 e é feito com 16 safiras adornadas por diamantes.