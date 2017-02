'Elle' e Isabelle Huppert recebem respaldo do César a dois dias do Oscar

Paris 24/02/2017 | 21h32

"Elle", do holandês Paul Verhoeven, ganhou nesta sexta-feira (24) o César de melhor filme, e Isabelle Huppert, que interpreta a protagonista, o de melhor atriz, um grande respaldo a dois dias da premiação do Oscar, no qual a francesa concorre nessa mesma categoria.

O thriller subversivo de Verhoeven já tinha levado dois Globos de Ouro - o de melhor filme estrangeiro e o de melhor atriz para Huppert.

Gaspard Ulliel recebeu o César de melhor ator por seu papel em "É apenas o fim do mundo", do canadense Xavier Dolan, que levou o prêmio de melhor diretor.

"Eu, Daniel Blake", do diretor britânico Ken Loach, recebeu o César de melhor filme estrangeiro.

