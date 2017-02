Em duelo de filosofias, Patriots e Falcons disputam o Super Bowl 51

Hora da verdade 05/02/2017 | 09h00 Atualizada em

A 51ª edição do Super Bowl coloca frente a frente dois estilos opostos de montar e gerir times. Atlanta Falcons e New England Patriots decidem, neste domingo, às 21h30min, o novo campeão da NFL, liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos.

Enquanto o Patriots se tornou uma superpotência recente com o técnico Bill Belichick e o quarterback Tom Brady, que já conquistaram juntos quatro títulos desde 2001, o Falcons chega ao Super Bowl apenas pela segunda vez em sua história — na primeira, na temporada 1998, foi derrotado pelo Denver Broncos.

A decisão, que contará com a presença de Lady Gaga no tradicional show do intervalo, terá transmissão da ESPN e do Esporte Interativo.

Duelo de estratégia

Kyle Shanahan x Matt Patricia

Uma comissão técnica no futebol americano tem mais de uma dezena de profissionais. Há o técnico principal (head coach), coordenadores de ataque, defesa e times especiais, além de técnicos para cada posição e preparadores físicos. Dois dos assistentes do Super Bowl ganharam protagonismo.

Shanahan é o coordenador ofensivo do Atlanta Falcons. Seu sistema foi um sucesso ao longo da temporada, e levou o Falcons ao posto de maior pontuador de 2016, com 33,8 pontos por jogo. O trabalho foi tão bem-sucedido que Shanahan foi convidado para assumir o cargo de técnico do San Francisco 49ers na próxima temporada — ele deve fazê-lo logo depois da decisão.

Já Matt Patricia costuma ficar às sombras de Belichick, mas é bem conceituado — tanto que é visto como o sucessor dentro do Patriots. Ele coordena a defesa que cedeu menos pontos na temporada: 15,6 por partida.

Duelo de estilos

Novidade x Tradição

O Atlanta Falcons é uma das grandes surpresas do ano. Na temporada passada, o time chegou a ter cinco vitórias nos seis primeiros jogos, mas caiu de rendimento e ficou fora dos playoffs. Desta vez, foi mais consistente. O quarterback Matt Ryan foi eleito o melhor quarterback de 2016 e comandou o time à segunda melhor campanha da NFC na temporada regular. Nos playoffs, vitórias sobre os tradicionais Seattle Seahawks e Green Bay Packers consolidaram a ida ao Super Bowl pela segunda vez na história — e deram a chance de conquistar um título inédito.

Do outro lado, o New England Patriots é o time mais vencedor das últimas duas décadas. Desde 2001, quando Tom Brady assumiu a titularidade, o Patriots foi à decisão da Conferência Americana 11 vezes — inclusive em todas desde 2011. A equipe também foi a seis edições do Super Bowl desde então, com quatro títulos — no mesmo período, nenhum outro time foi campeão mais de duas vezes.

A diferença de experiência dos elencos fica clara nas aparições no Super Bowl: enquanto Tom Brady já jogou seis finais, todo o grupo do Falcons soma cinco aparições. E a discrepância é clara também nas comissões técnicas. Bill Belichick foi técnico do Cleveland Browns entre 1991 e 1995 e está no comando do Patriots desde 2000. Dan Quinn, técnico do Falcons, assumiu o cargo em 2015.

Duelo de formação do elenco

Draft x Mercado

A diferença também está na montagem do elenco. Enquanto o Atlanta Falcons priorizou o draft — sistema de seleção de jogadores universitários para a liga profissional —, o Patriots dá mais atenção ao mercado e encaixa jogadores baratos ao seu sistema com um alto índice de sucesso. Por isso, o Falcons tem estrelas caras e vários jogadores baratos no elenco, enquanto o Patriots não costuma pagar salários altos a ninguém — sequer a Brady.

As grandes estrelas do Falcons foram seleções de draft: Matt Ryan (primeira rodada de 2008), Julio Jones (primeira rodada de 2011), Devonta Freeman (quarta rodada de 2014) e Vic Beasley (primeira rodada de 2015).

O Patriots também tem jogadores importantes buscados no draft, como Tom Brady e Julian Edelman, mas é mais sensível a importância de jogadores contratados de outros times: Martellus Bennett (trocado junto ao Chicago Bears), LeGarrette Blount (contratado após ser cortado pelo Pittsburgh Steelers), Chris Hogan (contratado ao ficar sem contrato com o Buffalo Bills).

Apesar de o Patriots ter mais jogadores de destaque oriundos do mercado, é o Falcons quem tem mais deles no elenco. New England tem 27 atletas selecionados no draft, 22 contratados no mercado e quatro trocas. Enquanto isso, Atlanta tem apenas 20 selecionados no draft, 32 contratados no mercado e uma troca.

Serviço

Super Bowl 51

Domingo, 5/2, às 21h30min

Local: NRG Stadium (Houston, Texas)

Na televisão

ESPN e Esporte Interativo transmitem ao vivo.

Nos cinemas

Em Porto Alegre, nos shoppings Total, Bourbon Country e Iguatemi.

Em Pelotas, no Shopping Pelotas.

Ingressos a R$ 60 nas bilheterias e no site www.cinelive.com.br

Haverá transmissão especial da ESPN, com Rômulo Mendonça e Paulo Mancha, para as salas de cinema.

*ZHESPORTES