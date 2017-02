Em semana tensa na Grande Florianópolis, comandante-geral da PM diz: "Situação está sob controle"

Florianópolis 02/02/2017 | 10h50 Atualizada em

Desde o começo dessa semana, o clima na região continental de Florianópolis, é de tensão. O confronto entre grupos criminosos das comunidades do Novo Horizonte e Chico Mendes se intensificou com troca de tiros e ataques à Polícia Militar (PM), que nos últimos dias reagiu e teve policiais e suspeitos feridos.

Na manhã desta quinta-feira, o comandante-geral da PM em Santa Catarina, coronel Paulo Henrique Hemm, enviou à reportagem do DC um texto em que garante o reforço do policiamento no local onde ocorreram os conflitos. Ele garante que o cenário na região está controlado:



— O Estado está dando sua resposta, ora atuando sobre um grupo, ora sobre outro, evitando reações maiores. A situação está sob controle, evitando que cidadãos de bem sejam atingidos.

Hemm admite que novos confrontos podem ocorrer:

— Novos embates ocorrerão, mas jamais daremos trégua mesmo com o risco da própria vida.



Na segunda-feira, moradores testemunharam um tiroteio. O incidente foi causado depois que uma das facções criminosas instalada na região tentou invadir a área da outra. Fogos de artifício foram atirados contra o Batalhão da PM existente na região.

Na noite desta quarta-feira, outra vez houve confrontos na região continental. O primeiro deles foi às 20h50min na comunidade Ilha Continente. Segundo relato policial, o Bope fazia patrulhamento no local quando três suspeitos atiraram contra a viatura. Um policial foi atingido de raspão na perna e foi encaminhado ao hospital. Nessa ocorrência, a PM apreendeu um suspeito com drogas.

Mais tarde, por volta de 22h, houve um tiroteio na Novo Horizonte. Viaturas do Pelotão do Patrulhamento Tático (PPT) foram ao local dar apoio no atendimento da ocorrência e, no retorno à Ilha, teriam sofrido uma emboscada na Via Expressa da BR-282, em frente ao supermercado Angeloni. Segundo a PM, quatro suspeitos atiraram foguetes contra os veículos policiais. Os PMs reagiram e um suspeito foi baleado na perna. Três homens foram presos e um encaminhado ao Hospital Regional de São José.

Foto: Arte DC / Arte DC

Leia também:

PM é baleado em São José após perseguição de suspeitos de assalto

Indícios apontam que ataques são reação contra ações da Polícia Militar

Tiroteio no Monte Cristo, em Florianópolis, deixa dois homens feridos

Criminosos rendem motorista e incendeiam carro em São José

ão José