Embalado, Criciúma recebe o JEC no Majestoso neste domingo

Tricolor x Tricolor 05/02/2017 | 07h00 Atualizada em

Com o maior saldo de gols da competição, o Criciúma começa a mostrar a força do seu setor ofensivo no Campeonato Catarinense. O time tem a cara do ex-atacante e agora treinador Deivid: valoriza a posse de bola, cria chances de gol e avança a marcação para pressionar o adversário. Neste domingo, o Tigre recebe o Joinville no Heriberto Hülse, às 17h, e quer repetir a boa atuação da última rodada, desta vez diante do torcedor. Já o visitante, que ainda não venceu na temporada, espera ser mais efetivo no ataque para buscar os primeiros três pontos do ano.

Depois da vitória por 4 a 0 diante do Brusque, comissão técnica e jogadores estão animados com a atitude do time em campo. O modelo de jogo implantado por Deivid parece ter encaixado, e o grupo está confiante. Para o meia Alex Maranhão, o entrosamento é resultado da manutenção do time do ano passado e de uma boa pré-temporada:

– A imprensa cria uma expectativa muito grande em torno do que se faz quando você sai de um 4 a 0, e tem um Joinville, em um clássico regional. A gente sabe que é outro jogo completamente diferente. Jogo duríssimo dentro de casa, mas fico muito feliz por esse primeiro momento nosso. A gente sabe que ainda tem muita coisa para corrigir, mas gradativamente tem muito para crescer ainda – comentou o jogador.

Apenas uma dúvida no Joinville

Do lado do Joinville, o desafio é buscar uma vitória fora de casa e diante de um time embalado. A última vez em que os dois times se enfrentaram, pelo returno da Série B do ano passado, o visitante se deu melhor, em pleno Majestoso. Com três partidas oficiais na temporada, duas delas pelo Catarinense, o JEC só tem conseguido empatar. A vontade de conquistar a primeira vitória do ano tem deixado o grupo ansioso, um desafio a mais para o técnico Fabinho Santos.

O técnico tem apenas uma dúvida para o confronto no Estádio Heriberto Hülse. O atacante Fabinho Alves não participou do treino de sexta no CT. Se ele não jogar, Gustavo Xuxa e Juninho são as opções. Nas demais posições, o grupo terá a mesma escalação de quarta-feira, na partida contra o Figueirense.

FICHA TÉCNICA

Criciúma: Luiz; Maicon, Raphael Silva, Giaretta e Marlon; Barreto , Douglas Moreira e Alex Maranhão; Pimentinha, Pitbull e Jheimy. Técnico: Deivid.

Joinville: Jhonatan; Caíque, Henrique Mattos, Max e Fernandinho; Roberto, Kadu, Fabinho Alves (Juninho ou Gustavo Xuxa), Lúcio Flávio e Alex Ruan; Ciro. Técnico: Fabinho Santos

Arbitragem: Leandro Messina Perrone auxiliado por Eder Alexandre e Thiago Americano Labes.

Horário: 17 horas de domingo (5/2).

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Leia mais:

Com atuação segura, Criciúma goleia o Brusque por 4 a 0

Criciúma faz último treino antes da viagem para enfrentar o Brusque

Atacante Caio Rangel é apresentado no Criciúma