Emergência do HU, na Capital, é fechada por superlotação

Emergência do HU é fechada mais uma vez. Foto: Jaison Oliveira / RBS TV / RBS TV

A emergência do Hospital Universitário (HU), em Florianópolis, foi fechada temporariamente às 00h25 deste domingo por superlotação. Não há previsão de reabertura.



O atendimento continua sendo feito apenas aos pacientes que são levados pelo Corpo de Bombeiros ou Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a gerente de atenção à saúde do hospital, Francine Lima Gelbcke, profissionais que estão trabalhando no HU neste domingo vão avaliar se os atendimentos serão retomados.

- Todas as macas e cadeiras estavam ocupadas, não tinha como atender. Vamos ver quais pacientes internados podem ser encaminhados para outras unidades ou liberados - diz Francine.

No ano passado, a emergência do HU também foi fechada pelo mesmo motivo.



UTI Neonatal

Desde a última semana, a UTI Neonatal da unidade também está superlotada. Segundo Francine, quatro bebês tiveram infecção respiratória.

- Ela não está fechada, mas temos a recomendação de evitar internações, como casos de prematuros - afirma.

As informações são do G1 SC.