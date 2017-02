Empolgado, Marinho projeta temporada promissora na China 

Nova casa 08/02/2017 | 13h07 Atualizada em

Bem adaptado ao Changchun Yatai, o meia-atacante Marinho, um dos destaques do futebol brasileiro em 2016 atuando pelo Vitória, comemorou o início dos trabalhos no novo clube. Satisfeito com a pré-temporada, o jogador de 26 anos já está focado no começo do Campeonato Chinês.

— Nossa pré-temporada tem sido muito forte e o elenco tem evoluído a cada dia de trabalho. Estamos procurando aproveitar todos os momentos para chegarmos em nossa estreia com um nível muito alto. Vamos intensificar agora para entrar com tudo já na primeira partida do ano — disse.

Ainda de acordo com o Marinho, o ano de 2017 promete ser muito bom para o Changchun Yatai, que terminou a última Superliga em 12º lugar na tabela.



— O futebol chinês tem investido muito nos últimos anos e estamos acompanhando isso. Tenho certeza que a temporada no país será muito equilibrada e todos os clubes vão lutar por seus objetivos. O nosso é fazer um ótimo 2017, com grandes resultados e títulos. Essa é a meta aqui e estamos motivados para isso — concluiu.