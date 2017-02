EN ATTENDANT DEMAIN... MERCREDI 8 FEVRIER 2017

Paris 07/02/2017 | 00h11

Voici l'éphéméride du mercredi 8 février

MERCREDI 8 FEVRIER 2017

-----------------------

39e jour de l'année

SAINTE-JACQUELINE

Née à Rome vers 1192, morte à Assise (Italie) en 1239, était appelée par Saint-François "Frère Jacqueline" et fut à son chevet quand il mourut.

QUELQUES 8 FEVRIER

------------------

1587 : exécution de la reine d'Ecosse Marie Stuart

1828 : naissance de Jules Verne (mort le 24 mars 1905)

1904 : début de la guerre russo-japonaise

1916 : naissance du mouvement artistique Dada

1924 : première exécution dans une chambre à gaz pour un condamné à mort aux Etats-Unis

1929 : naissance du comédien Claude Rich

1931 : naissance de l'acteur James Dean (mort le 30 septembre 1955)

1965 : naissance de l'actrice Mathilda May

1984 : ouverture des jeux Olympiques d'hiver à Sarajevo

1990 : le danseur Patrick Dupont succède à Rudolf Noureev comme directeur de la danse à l'Opéra de Paris

2006 : découverte d'une nouvelle tombe dans la Vallée des Rois, première sépulture mise au jour depuis celle de Toutankhamon en 1922

Le soleil se lève une minute plus tôt à 08H12 et se couche deux minutes plus tard à 17H59.

Le dicton : "A la Sainte-Jacqueline, froid et bruine."

