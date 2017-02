Encontrados 74 corpos de imigrantes em praia da Líbia

Trípoli 21/02/2017 | 19h35

Os corpos de 74 imigrantes que morreram afogados depois do naufrágio de sua embarcação foram encontrados em uma praia do oeste de Trípoli - anunciou o Crescente Vermelho local nesta terça-feira (21).

Moradores da vila de Harcha, próxima à Zauia, a 45 quilômetros de Trípoli, fizeram um alerta aos serviços de resgate após encontrarem um barco encalhado na praia, com cadáveres em seu interior, de acordo com informações do Crescente Vermelho.

"Agimos depois de um alerta dos habitantes (...) Nossos voluntários foram a Harcha, perto de Zauia, para resgatar os 74 corpos de migrantes" que pretendiam chegar à Europa, relata a fonte em seu Facebook.

Outros cadáveres foram descobertos em outras partes da praia. Ainda pode haver mais corpos no oceano.

Fotos postadas no Facebook do Crescente Vermelho local mostram uma longa fila de corpos dentro de sacos brancos e pretos, próximos ao mar.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o naufrágio ocorreu no domingo (19), resultando em aproximadamente 100 mortos.

O Crescente Vermelho da Líbia declarou não dispor de meios suficientes para ajudar, uma vez que sua equipe conta, em sua maioria, com jovens que prestam trabalho voluntário.

"Não temos veículos apropriados para transportar os corpos, nem temos cemitérios para enterrá-los", explicou uma integrante do Crescente Vermelho de Zauia no Facebook, acrescentando que "alguns corpos permaneceram na praia, e outros, inacessíveis, continuam flutuando na água".

Seis anos depois da queda de Muamar Kadhafi, a Líbia continua mergulhada no caos, e o país - cujo litoral fica a 300 km do da Itália - se transformou em uma plataforma para a migração clandestina para a Europa.

Na falta de um Exército, ou de uma Polícia regulares, várias milícias atuam na segurança, apesar de serem acusadas de cumplicidade e até de envolvimento no lucrativo tráfico de seres humanos.

rb(hj/me.zm/cn/bn/tt