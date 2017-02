Enviado especial da ONU para a Síria não espera avanços nas negociações em Genebra

Genebra 22/02/2017 | 13h22

O enviado especial da ONU para a Síria declarou nesta quarta-feira "não esperar avanços" imediatos nas negociações de paz em Genebra, mas expressou a esperança de que as partes sejam impulsionadas a discutir um acordo.

Durante uma coletiva de imprensa na véspera do início das discussões, Staffan de Mistura também anunciou que a Rússia pediu ao seu aliado sírio que suspenda os bombardeios durante as negociações.

"Espero um avanço? Não, não espero um avanço imediato (...)", mas o início de uma série de discussões que conduzam a uma solução ao conflito sírio, afirmou De Mistura.

A delegação do governo de Damasco e a do Alto Comitê de Negociações (HCN), que reúne os principais grupos de oposição, já chegaram em Genebra. Mas o mediador observou que outras delegações eram esperadas, sem dar mais detalhes.

Questionado sobre o formato deste quarto "round" de negociações, após os três organizados no ano passado, ele se recusou a dizer se as delegações concordaram a discutir diretamente desta vez.

"Primeiro vou conversar amanhã de manhã com as delegações em reuniões bilaterais", disse ele.

Antes da coletiva de imprensa, De Mistura participou da reunião semanal do Grupo de Trabalho sobre o cessar-fogo na sede da ONU em Genebra.

Ele revelou que o representante russo "anunciou que havia pedido formalmente ao governo sírio que deixe seu céu em silêncio durante as negociações".

Rússia, Turquia e Irã conseguiram no final de dezembro impor uma trégua, apesar das repetidas violações, que permitiu uma redução dos combates na Síria.

No entanto, nos últimos dias, as forças do governo bombardearam posições rebeldes perto de Damasco e na província de Homs (centro). A oposição denuncia uma "mensagem sangrenta", projetada para sabotar as negociações de Genebra.

