Equipe do Itajaí Saling Team inicia preparativos para o Circuito Catarinense de Vela 2017

Time vencedor 02/02/2017 | 11h59 Atualizada em

Após encerrar 2016 como campeão brasileiro e catarinense de vela oceânica na categoria IRC, a equipe do Itajaí Sailing Team (ITS) – time que representa a cidade em competições oficiais – inicia os treinamentos para disputar o Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina, a primeira competição válida pelo Circuito Catarinense 2017, que será realizado em Jurerê Internacional de 8 a 11 de fevereiro, em Florianópolis.



Os preparativos para disputar o circuito começam neste final de semana (04 e 05 de fevereiro), em Jurerê, tendo a bordo como treinador do time o experiente velejador André Fonseca, o Bochecha, e Brenda Furlin, 12 anos, velejadora mirim e primeira mulher da equipe. A entrada de Brenda na equipe segue uma tendência mundial dos velejadores de incluírem mulheres nas equipes de vela.

Equipe vai testar competir na categoria ORC Foto: Itajaí Saling Team / Divulgação

De acordo com Alexandre dos Santos, coordenador do projeto Itajaí Sailing Team, mesmo tendo vencido o estadual e nacional na categoria IRC em 2016, neste ano a equipe avalia disputar na categoria ORC, com maior presença de barcos no Brasil. O primeiro teste na categoria será a competição em Florianópolis. Ele explica que, apesar da IRC ser a categoria mais importante do mundo, no Brasil ela não segue a mesma tendência.

Com a mudança, foram necessárias algumas alterações técnicas no barco – um veleiro da classe soto de 40 pés -, e a participação de Bochecha nos treinamentos é considerada fundamental para a equipe. ¿Ele tem a função de preparar os velejadores para desenvolver cada vez melhor sua função¿, acrescenta Alexandre. Durante os treinamentos, a equipe veleja, em média, seis horas por dia.

O time compete num veleiro da classe Soto 40 com 10 tripulantes, além da velejadora mirim. O projeto Itajaí Sailing Team tem o patrocínio da APM Terminals Itajaí, Portonave, Multilog, JBS, Brasfrigo e Poly Terminais, além de apoio da Anasol, Molim e Clindex.

Sobre o Circuito Catarinense de Vela

Confirmado para acontecer entre os dias 8 e 11 de fevereiro, o Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina chega a sua 28ª edição em 2017. Como sempre, são esperadas as principais equipes de vela oceânica do país competindo nas classes C30, ORC, IRC, RGS, HPE-25, Bico de Proa e Multicascos. A programação de quatro dias de provas em Jurerê inclui a realização de seis regatas para todas as classes, exceto RGS-Cruzeiro, Bico de Proa e Multicasos (4). A expectativa é de que o evento seja iniciado com uma regata de percurso (longo ou médio, dependendo das condições) e os três seguintes sejam compostos por regatas barla-sota.