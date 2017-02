Espaço do Trabalhador: UFSC abre mais nove vagas para professores

Seleção 06/02/2017 | 07h57 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) publicou novo edital para a contratação de professor substituto para o ensino superior por meio de processo seletivo simplificado. São nove vagas e as inscrições devem ser realizadas de 6 a 10 de fevereiro, das 7h30min às 13h, nas secretarias dos respectivos departamentos. A taxa é de R$ 20.

Há vagas nos centros de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde, Ciências da Educação, Filosofia e Ciências Humanas e no Centro Tecnológico. Confira os requisitos no edital. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar cópia autenticada ou cópia e original da Carteira de Identidade ou documento equivalente com foto. Só serão aceitos diplomas de graduação e pós-graduação reconhecidos pelo MEC.

Salário varia conforme a tabela:



* Professores do Magistério Superior: regime 20 horas semanais

— Com graduação: R$ 2.236,29.

— Com especialização: R$ 2.408,08.

— Com mestrado: R$ 2.768,02.

— Com doutorado: R$ 3.305,07.

— Auxílio alimentação: R$ 229

* Professores do Magistério Superior: regime de 40 horas semanais

— Com graduação: R$ 3.117,22.

— Com especialização: R$ 3.527,89.

— Com mestrado: R$ 4.209,12.

— Com doutorado: R$ 5.697,61

— Auxílio alimentação: R$ 458

Leia mais no Espaço do Trabalhador

Curta a página do Espaço do Trabalhador no Face