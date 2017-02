O prêmio mais cobiçado do cinema 22/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Prepare a pipoca: vai rolar neste domingo a 89ª edição do Oscar – a mais famosa premiação do cinema. A cerimônia contará com a apresentação do comediante Jimmy Kimmel, além de atrações musicas como Sting, Justin Timberlake e John Legend.

Clique na imagem abaixo e confira o nosso do especial do Oscar 2017 com sinopses, trailers e críticas dos indicados ao Oscar nas principais categorias.



Foto: Edu Oliveira / Agência RBS

