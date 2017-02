Especulado no Real, De Gea deixa futuro no Manchester United em aberto

Mercado da bola 09/02/2017 | 12h11 Atualizada em

O nome de De Gea voltou a ficar em pauta no Real Madrid. De acordo com informações no diário "Marca", o técnico Zidane vê com bons olhos a chegada do goleiro do Manchester United para ser uma alternativa a Keylor Navas.

Embora a negociação seja complicada, o Real Madrid conta com uma cláusula de contrato para negociar sua transferência. O clube teria de pagar 65 milhões de euros (R$ 216 milhões) ao Manchester United.

Em entrevista ao diário "AS" publicada nesta quinta-feira, De Gea despistou sobre sua permanência no Manchester United:



— O futuro ninguém sabe. Futuro é futuro. Estou muito feliz aqui, é um grande clube. Na Inglaterra, se joga um grande futebol.

Porém, o goleiro evitou falar sobre uma suposta proposta do Real Madrid:

— Disso não vou falar. Deste tema, não vou falar mais. Vou ficar concentrado no meu clube.