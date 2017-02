Estado divulga lista dos 1.084 convocados para formação de novos policiais militares de SC

Reforço 27/02/2017 | 11h31 Atualizada em

Chamada do novo efetivo ocorreu no dia 20 de fevereiro

Chamada do novo efetivo ocorreu no dia 20 de fevereiro Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

Os nomes dos 1.084 convocados que vão iniciar em 2 de maio deste ano o curso de formação da Polícia Militar (PM) de Santa Catarina foram divulgados pelo governo do Estado. Na lista estão 987 homens e 97 mulheres que participaram do concurso público feito em 2015. Outros 711 candidatos já se formaram e estão nas ruas desde o final de 2016.

Acesse aqui o edital completo de convocação dos policiais



A PM também anunciou no edital publicado na última sexta-feira o cronograma das próximas fases. Segundo a programação, os novos policiais serão avisados oficialmente até o dia 17 de março sobre a convocação. Depois disso, sairá o chamamento por cidade para as 6ª e 7ª fases dos concurso, que são a investigação social e a entrega de documentos e do exame toxicológico.

Em 27 de abril, a PM divulgará a classificação final por vaga e local do curso de formação. Os treinamentos devem ocorrer em Florianópolis e mais 11 cidades do Estado de 2 de maio até a primeira quinzena de dezembro, quando a Secretaria de Segurança Pública pretende colocar o novo efetivo para atuar na Operação Veraneio 2017/2018.

Governador anunciou convocação no dia 20 de fevereiro

O anúncio da chamada de 1.084 novos policiais militares foi feito pelo governador Raimundo Colombo no último dia 20 de fevereiro. Antes, no dia 17 de fevereiro, a informação foi divulgada pelos colunistas do DC Moacir Pereira e Rafael Martini.

O reforço no quadro de praças se dá pela redução do efetivo no últimos anos no Estado. Atualmente, 10,3 mil policiais fazem parte da corporação, mas menos de 10 mil estão nas ruas das cidades catarinenses.

No ato para assinatura da liberação da contratação dos policiais, Colombo fez um discurso em que detalhou os números da nova convocação. Segundo ele, o impacto financeiro será de R$ 70 milhões por ano. Mesmo com a crise, Colombo admite que precisou fazer a chamada diante do agravamento do quadro da segurança.

Segundo o secretário da Fazenda, Antonio Gavazzoni, os novos servidores representam 0,5% de impacto na folha do Estado. Por isso, o comprometimento da receita com os servidores deve subir para 48%. O indicativo, porém, afirma Gavazzoni, é que o número diminua para 46% no segundo semestre.



Leia também:

Colombo anuncia 1.084 novos PMs: "Decisão não poderia ser postergada"