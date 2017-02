"Estou viva!": Oscar exibe foto de mulher errada em homenagem póstuma

Mais uma gafe 27/02/2017 | 14h56 Atualizada em

Foto trocada foi projetada no momento "In Memorian", que homenageia figuras importantes do cinema que morreram no último ano

O erro histórico no anúncio do melhor filme não foi o único grande equívoco na cerimônia do Oscar no domingo à noite. Durante o momento "In Memoriam", que homenageia as figuras importantes da indústria cinematográfica que morreram no último ano, os produtores da premiação exibiram por engano a foto de uma mulher que está viva.

Janet Patterson, uma figurinista australiana que faleceu em outubro, não foi identificada com sua foto, e sim com uma imagem da produtora australiana Jan Chapman.

"Eu fiquei devastada com o uso da minha imagem no lugar de minha grande amiga e colaboradora por muito tempo Janet Patterson", afirmou Chapman à revista Variety.

"Pedi à agência dela para checar alguma fotografia que poderia ser utilizada e entendi que eles receberam a informação de que a Academia já havia obtido. Janet era linda e foi indicada quatro vezes ao Oscar. É muito decepcionante que o erro não tenha sido percebido", completou. "Estou viva, bem e sou uma produtora ativa", disse.

Patterson e Chapman trabalharam juntas no filme O Piano, de 1993, que venceu três estatuetas do Oscar.