Estreia da nova série sobre caso O.J. Simpson e outras atrações para ver na TV na noite desta quarta-feira

Dicas da programação 22/02/2017 | 19h00 Atualizada em





O.J. Simpson Foto: Investigação Discovery / Divulgação

CASO O.J. SIMPSON: A PROVA ESQUECIDA

Investigação Discovery, 21h35min

Um dos crimes de maior repercussão dos Estados Unidos, o caso O.J. Simpson inspirou mais uma série para a TV, agora no Investigação Discovery. A produção Caso O.J. Simpson: A Prova Esquecida conduz o público por uma nova teoria sobre as circunstâncias dos assassinatos brutais de Nicole Brown e Ronald Goldman — o ex-jogador de futebol americano foi acusado destas mortes na década de 1990, mas foi inocentado pelo júri. Os seis episódios de uma hora se concentram em levantar fatos, depoimentos e evidências para trazer novas perspectivas sobre o crime.

Leia mais:

Com 57,45% dos votos, Manoel é eliminado do "Big Brother Brasil"

Emicida revela que vocalista do Psirico recusou parceria com Kanye West



RESGATE NO EVEREST

Discovery, 23h10min

Foto: Mark Johnson / Discovery

A série Resgate no Everest estreia nesta quarta-feira no Discovery. Em seis episódios de uma hora, a produção mostra missões reais de resgate comandadas por seis pilotos especializados em busca e salvamento em uma das regiões mais instáveis do planeta. O trabalho de Siddartha, Jason, Lorenz, Surendra, Ryan e Ananda é sobrevoar o entorno do Everest para atender a chamados de emergência.

JOGOS MUNDIAIS DOS POVOS INDÍGENAS

Canal Brasil, 20h45min

Foto: Canal Brasil / Divulgação

A cidade de Palmas, capital do Tocantins, é o palco do Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, atração que estreia no Canal Brasil na quarta-feira. Apresentada pela atriz Úrsula Corona, a série documental de cinco episódios retrata os bastidores e todas as etapas do primeiro ano do evento, realizado em 2015, e que reuniu mais de três mil atletas oriundos de 23 países.

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH