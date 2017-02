Estrelas Além do Tempo chega aos cinemas de Blumenau

Cinema 02/02/2017 | 10h23

Estreia nesta quinta-feira emo esperado longa candidato ao Oscar de Melhor Filme que conta a história de Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae) – mulheres afro-americanas que trabalharam na Nasa e foram os cérebros do lançamento em órbita do astronauta John Glenn,Confira o trailer do longa:– racial e de gênero – para inspirar gerações. Estrelas Além do Tempo entra em cartaz hoje, dublado e legendado, nas salas do, no, e do, no