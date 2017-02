Estudantes são detidos em protesto contra a privatização da companhia de saneamento do Rio

Confronto 20/02/2017 | 16h43 Atualizada em

Um grupo de 17 estudantes universitários foi detido pela Polícia Militar durante protesto contra a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae), na tarde desta segunda-feira, no centro do Rio de Janeiro.

Policiais do Batalhão de Choque obrigaram os jovens a deitar na calçada, com o rosto virado para o chão. Segundo os policiais, o grupo estava jogando pedras e bombas contra a tropa.

No entanto, testemunhas contestam a versão da PM.

— Eles não jogaram nada. Eles são da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), não são black blocs. Isto é uma arbitrariedade — disse a advogada Elza Braz, integrante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Alguns manifestantes se aproximaram do espaço onde estavam os jovens para pedir a libertação do grupo e os policiais responderam com bombas de gás lacrimogêneo, de efeito moral e tiros de bala de borracha para dispersá-los. Os universitários foram levados em um micro-ônibus da PM para uma delegacia de polícia da região.

