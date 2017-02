EUA crescem à taxa anualizada de 1,9% no 4º trimestre, confirma revisão

Economia internacional 28/02/2017 | 14h11 Atualizada em

O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 1,9% no quarto trimestre de 2016, de acordo com revisão divulgada hoje pelo Departamento do Comércio. O resultado confirmou a estimativa original do dado, publicada há cerca de um mês, e ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam acréscimo de 2,1% da economia americana no último trimestre.

Nos últimos meses do ano passado, os EUA mostraram forte desaceleração em relação ao terceiro trimestre, quando o PIB do país avançou em ritmo anualizado de 3,5%, seu melhor desempenho em dois anos.

A revisão desta terça mostrou que os gastos com consumo, que respondem pela maior parte do PIB, subiram 3% no quarto trimestre, taxa consideravelmente maior que a estimativa original de 2,5%.

Por outro lado, houve revisão para baixo nos gastos de Estados e governos locais, de +2,6% para +1,3%, e de investimentos de empresas, de +2,4% para +1,3%.

*AFP