EUA e Japão fazem teste conjunto de mísseis

Washington 06/02/2017 | 23h52

Estados Unidos e Japão fizeram primeiro teste de interceptação de um míssil dotado de um sistema concebido entre ambos os países, diante da preocupação deflagrada com o programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte - informou uma agência de Defesa americana nesta segunda-feira (6).

Os dois aliados trabalham desde 2006 na preparação de uma variante do sistema Standard Missile-3, um míssil lançado de um navio que integra o sistema de defesa antimísseis Aegis.

Durante o teste realizado no Havaí na sexta-feira, o sistema "Block IIA" destruiu um míssil em pleno voo no espaço, de acordo com a Agência de Defesa Antimísseis dos Estados Unidos (MDA).

Até agora, os Estados Unidos gastaram cerca de US$ 2,2 bilhões neste novo sistema, e o Japão, US$ 1 bilhão, completou a agência.

"Ambos estamos preocupados com as capacidades da Coreia do Norte e trabalhamos de maneira permanente para melhorar nossos sistemas de defesa", explicou o porta-voz da MDA Chris Johnson.

"É lógico que os Estados Unidos compartilham a conta nesse terreno", acrescentou.

O teste de quarta-feira aconteceu no momento em que o novo secretário da Defesa, James Mattis, encontrava-se de visita oficial na Coreia do Sul. Este foi sua primeira viagem internacional no cargo.

