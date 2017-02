Washington 07/02/2017 | 18h38

O governo americano relançou o projeto de oleoduto contestado pelos ameríndios na Dakota do Norte, fazendo recuar uma decisão tomada em dezembro pela administração de Barack Obama.

O Corpo de Engenheiros do Exército americano aprovou o traçado do oleoduto denunciado pela tribo sioux de Standing Rock. Os nativos alegam que o oleoduto passará por locais sagrados, onde seus ancestrais estão enterrados, além de ameaçar suas fontes de água potável nesse estado do norte dos EUA.

