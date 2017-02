EUA: tentativas de suicídio de adolescentes cai em estados com casamento gay (estudo)

Washington 21/02/2017 | 19h27

Os estados americanos que implementaram legislações sobre o casamento gay antes da legalização desta união em nível federal registraram uma queda nas taxas de tentativa de suicídio entre estudantes do ensino médio, revelou uma pesquisa publicado nesta segunda-feira.

Os estados que legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo tiveram uma diminuição de 14% nas tentativas de suicídio entre adolescentes gays, lésbicas e bissexuais, e um declínio de 7% entre os alunos em geral, de acordo com a pesquisa, publicada na revista científica Journal of American Medical Association Pediatrics.

Os pesquisadores compararam 32 dos 35 estados que legalizaram o casamento homossexual antes de janeiro de 2015 com os que não tinham legalizado tal união. A Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou o casamento gay em todo o país em junho de 2015.

Os estados que não implementaram essas políticas antes da legalização federal não registraram queda nas taxas de tentativa de suicídio, destacou o estudo.

"Permitir o casamento homossexual reduz o estigma estrutural associado à orientação sexual", declarou a líder do estudo, Julia Raifman, da Universidade John Hopkins.

"Pode ter algo a ver com ter direitos iguais - mesmo que eles não tenham planos imediatos de aproveitá-los - que faz com que os alunos se sintam menos estigmatizados e mais esperançosos para o futuro", acrescentou.

O suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 24 anos nos Estados Unidos, atrás de lesões acidentais.

A taxa de tentativa de suicídio entre os jovens americanos continua aumentando, com um salto de 49% nos casos que exigem atenção médica entre 2009 e 2015.

O estudo mostra que 29% dos estudantes gays, lésbicas e bissexuais relataram ter tentado cometer suicídio nos últimos 12 meses, em comparação com 6% dos estudantes heterossexuais.

Os pesquisadores usaram dados coletados entre janeiro de 1999 e dezembro de 2015, analisando tendências que começaram cinco anos antes de Massachusetts se tornar o primeiro estado americano a legalizar o casamento gay, em 2004.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos pretende reduzir as taxas de suicídio de adolescentes em 10% até 2020, como parte do seu programa Healthy People 2020.

Os autores do estudo sugerem que a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo tem ajudado nesse esforço.

"Todos nós podemos concordar que reduzir as tentativas de suicídio de adolescentes é uma coisa boa, independentemente de nossas opiniões políticas", disse Raifman.

"Os formuladores de políticas precisam estar cientes de que as políticas sobre os direitos das minorias sexuais podem ter um efeito real sobre a saúde mental dos adolescentes", acrescentou.

js/mdo/oh/db/mvv