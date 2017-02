Exército sírio expulsa Estado Islâmico de mais de 30 regiões

Damasco 02/02/2017 | 11h54

O exército sírio anunciou nesta quinta-feira ter reconquistado trinta localidades sob controle do Estado Islâmico (EI) na província setentrional de Aleppo.

Após uma ofensiva de vinte dias, o exército sírio tomou, em particular, o controle de uma parte da estrada que une a cidade de Aleppo com a de Al Bab, último reduto do EI na província de Aleppo.

Al Bab está praticamente cercada pelos rebeldes sírios apoiados pelo exército turco.

O avanço do exército do presidente Bashar al-Assad na província de Aleppo começou a se esboçar depois da reconquista da cidade de mesmo nome.

O exército pôde, "durante uma vasta operação militar iniciada há vinte dias, retomar o controle de mais de 32 localidades e aldeias a nordeste de Aleppo, ocupando uma superfície total de 250 km2", informou a agência oficial síria Sana, citando um comunicado do exército.

O exército afirmou que havia recuperado 16 km da estrada Aleppo-Al Bab.

As forças turcas e rebeldes atacam Al Bab desde o norte, mas têm dificuldades para conquistar a cidade, onde o EI entrincheirou suas forças.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lançou em agosto de 2016 uma ofensiva militar na Síria para expulsar os extremistas da zona fronteiriça e conter o avanço dos curdos no norte da província de Aleppo.

* AFP