Explosão mata um policial e deixa 30 feridos em Bogotá

Bogota 19/02/2017 | 15h05

Um policial morreu e 30 pessoas ficaram feridas por uma explosão ocorrida na manhã deste domingo perto da praça de touros de Bogotá, onde foram retomadas em janeiro as corridas em meio a protestos, após quatro anos de impedimento.

"Lamentamos a morte do policial John Herrera como consequência da bomba desta manhã em La Macarena", área do centro da capital colombiana onde se localiza a praça de touros de Santamaría, escreveu no Twitter o prefeito Enrique Peñalosa, pouco depois de a Prefeitura informar pela mesma rede social sobre "31 pessoas feridas, duas delas com gravidade".

