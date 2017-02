Explosão mata um policial e deixa 30 feridos em Bogotá

Bogota 19/02/2017 | 15h40

Um policial morreu e 30 pessoas ficaram feridas por uma explosão ocorrida na manhã deste domingo perto da arena de touradas de Bogotá, onde foram retomadas em janeiro as corridas em meio a protestos, após quatro anos de impedimento.

"Lamentamos a morte do policial John Herrera como consequência da bomba desta manhã em La Macarena", área do centro da capital colombiana onde se localiza a arena de touradas de Santamaría, escreveu no Twitter o prefeito Enrique Peñalosa.

Minutos antes, a Prefeitura informou pela mesma rede social sobre "31 pessoas feridas, duas delas com gravidade" pela explosão, que segundo a imprensa afetou principalmente policiais que participavam da operação de segurança antes da corrida de touros, prevista para a parte da tarde.

"Todo o setor de La Macarena e arredores da Praça Santamaría estão seguros. Quem desejar ir à corrida poderá fazê-lo com segurança", assegurou Peñalosa, depois que um helicóptero da polícia sobrevoou a área.

"Os terroristas não vão nos intimidar. E vamos fazer todo o necessário para capturá-los", acrescentou o prefeito, que está no local junto com seu secretário de segurança e outras autoridades.

Não se sabe quem cometeu o ato e as autoridades não informaram se suspeitam de algo contra a corrida de touros.

* AFP