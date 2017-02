Exposição de caricaturas em Florianópolis homenageia lendas da música negra

"Musica de Preto" 14/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Caricatura é uma palavra inspirada na expressão italiana caricare, que quer dizer carregar. Tem a ver com salientar alguma característica física. Para o ilustrador, cartunista e designer gráfico Claudio Duarte, tem a ver com capturar a personalidade de alguém e exagerar nos traços mais marcantes. Na mostra Música de Preto, ele homenageia lendas negras da música brasileira e mundial em 15 caricaturas em preto e branco. A exposição abre nesta terça-feira, no Tralharia – Antique, Café, Bar, Centro de Florianópolis.

A coleção inclui desenhos originais de Cartola, Luiz Melodia, Clementina de Jesus, Louis Armstrong, Tina Turner, Elza Soares e Bob Marley, entre outros. É a primeira de uma série que será continuada com músicos do Rock¿n roll e personalidades do cinema.

— Me inspirei em parte da letra que Djavan escreveu em Linha do Equador, quando diz: ¿gosto de ouvir música de preto¿ — conta Duarte.

Claudio Duarte, 58 anos, foi ilustrador do jornal O Globo, entre 1986 a 2014. Suas criações já estamparam as principais revistas do país, além de livros e capas de CDs, e muitas foram reconhecidas — entre os prêmios que coleciona estão a medalha de ouro na Society for News Design (SND) e o prêmio Esso de jornalismo na categoria Criação Gráfica - jornal, em 2001.

|| Djavan



Foto: Claudio Duarte / Reprodução

¿Eu acompanho o trabalho do Djavan há muitos anos. Ele tem esse olhar tímido. Tentei capturar isso na caricatura. Vou desenhando, quando sinto que capturei a personalidade, flui melhor¿.

|| Clementina de Jesus

Foto: Claudio Duarte / Reprodução

¿Nunca a vi pessoalmente, apenas assisti a vídeos. Vejo nela uma timidez, uma sabedoria e calmaria, como a de uma preta velha¿

|| Bob Marley



Foto: Claudio Duarte / Reprodução

¿Sou muito fã. Ele tem essa alegria, um astral bom. A vontade de sempre semear a paz e a harmonia me comovem¿

|| Elza Soares

Foto: Claudio Duarte / Reprodução

¿Capturei um pouco da tristeza dela. Isso me bateu muito enquanto a estava desenhando¿

Você sabe a diferença?

Caricatura: a caricatura se apropria da imagem de alguém e faz algumas deformações. Mantém a personalidade, mas exagera em alguns traços. É a representação exagerada das características.

Cartum: é quando o artista expressa uma opinião atemporal. Também usa da caricatura, mas diferente da charge, não retrata necessariamente personagens conhecidos e não tem como objetivo satirizar uma situação atual.

Charge: é uma sátira, uma crítica que está diretamente relacionado com um momento. Geralmente com temas políticos.

AGENDE-SE

O quê: exposição Música de Preto, de Claudio Duarte

Quando: terça-feira, às 19h (abertura). Visitação até 8 de março

Onde: Tralharia - Antique, Café, Bar (Rua Nunes Machado, 104, Centro, Florianópolis)

Quanto: gratuito



