Extremista condenado a 7 anos de prisão na Bélgica fugiu para Síria

Bruxelas 08/02/2017 | 10h34

Um extremista condenado em maio de 2016 a sete anos de prisão por terrorismo, amigo de um dos terroristas suicidas de Bruxelas, conseguiu fugir da Bélgica rumo à Síria, ao não ter sido detido imediatamente, indicou nesta quarta-feira um porta-voz da procuradoria federal belga.

Khaled Khattab foi detido, no entanto, na Turquia no fim de 2016, quando estava a caminho da Síria. "Parece que fugia rumo à Síria e os turcos o detiveram. Pedimos sua extradição", explicou à AFP Eric Van Der Sypt, confirmando uma informação do jornal La Dernière Heure.

A justiça belga havia condenado no dia 3 de maio de 2016 este extremista de 26 anos, com dupla nacionalidade belga e síria, por participar de atividades de um grupo terrorista, no caso de uma rede de recrutamento de extremistas entre 2012 e 2014 dirigida por Khalid Zerkani.

No entanto, apesar de ter recebido a pena mais dura das 26 pronunciadas naquele dia, Khattab não foi levado imediatamente à prisão. "Na audiência pedimos sua detenção imediata", mas "o tribunal não levou isso em conta", ressaltou o porta-voz da procuradoria geral.

Para tentar justificar esta decisão de não ingresso imediato na prisão, Van Der Sypt indicou que o acusado "compareceu a todas as audiências" e "possuía um domicílio na Bélgica".

Depois de passar um ano na Síria, até fevereiro de 2014, o extremista foi detido em outubro deste mesmo ano, antes de ser libertado durante o processo de instrução do caso.

Durante sua detenção provisória, foi encontrado em sua cela um CD com cânticos de propaganda a favor da organização extremista Estado Islâmico (EI), afirma o jornal belga, que lembra que o tribunal destacou em sua decisão "o estado de humor preocupante" de Khattab.

