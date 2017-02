Federer jogará partida beneficente contra Murray na Escócia

Londres 09/02/2017 | 12h47

A lenda viva do tênis Roger Federer jogará pela primeira vez na Escócia contra o ídolo local Andy Murray, em uma partida beneficente em Glasgow, em 7 de novembro, anunciou o número 1 do mundo em nota.

Federer, campeão de 18 torneios de Grand Slam, após derrotar o espanhol Rafael Nadal na final do Aberto da Austrália, em janeiro, será a grande atração da partida, que tem como objetivo arrecadar fundos para a Unicef e uma ONG local.

"No ano passado, tivemos uma noite fantástica e arrecadamos 300.000 libras para a Unicef e a Young People's Futures", escreveu Murray, número 1 do mundo do tênis.

"Este ano, queremos crescer e estou satisfeito de ter sido capaz de trazer Roger para jogar na Escócia pela primeira vez. Ele terá a oportunidade de ver de perto o entusiasmo dos torcedores escoceses", completou.

