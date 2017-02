Festival de Berlim começa com "Django"

Berlim 09/02/2017 | 13h09

O Festival de Cinema de Berlim começa nesta quinta-feira com a exibição de "Django", filme biográfico sobre o famoso músico de jazz cigano Django Reinhardt, cuja família foi perseguida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Dezoito filmes disputam o Urso de Ouro na 67ª edição do festival. O júri, presidido pelo diretor holandês Paul Verhoeven, anunciará o vencedor em 18 de fevereiro.

Antes do início do festival, o cineasta afirmou que espera polêmicas e surpresas.

"Espero por ideias que ainda não vi, éticas ou imorais, não importa", disse o diretor de 78 anos em uma entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung.

Na tradicional coletiva de imprensa do júri nesta quinta-feira, alguns integrantes aproveitaram para fazer campanha contra o presidente americano, Donald Trump.

"Quero que saibam que há muitas pessoas no meu país que estão dispostas a resistir", declarou a atriz Maggie Gyllenhaal.

Por sua vez, o mexicano Diego Luna escolheu o humor. Diante do projeto de Trump de construir um muro na fronteira com o México, Luna declarou: "investigarei sobre como derrubar os muros, há muitos especialistas" em Berlim.

- 'Sim à vida' -

A mostra começa com "Django", primeiro filme dirigido pelo francês Etienne Comar, até agora conhecido como roteirista e produtor.

O famoso guitarrista Django Reinhardt teve que fugir em 1943 da Paris ocupada por pertencer à comunidade cigana, perseguida pelos nazistas.

"É a história de um personagem cego por sua música, que não vê que o mundo mudar e que será afetado pela guerra", disse à AFP Etienne Comar.

"'Django' é uma história comovente de um sobrevivente", afirmou Dieter Kosslick, diretor da Berlinale.

Durante 11 dias, o festival exibirá quase 400 filmes de 70 países.

Fiel a sua tradição, a Berlinale programou filmes autorais e grandes produções americanas.

Entre os 'blockbusters' estão "Logan", terceiro capítulo das aventuras de Wolverine com Hugh Jackman, e "T2 Trainspotting" do britânico Danny Boyle, sequência do filme dos anos 1990.

O cinema autoral europeu também marcará presença com a polonesa Agnieszka Holland e o romeno Calin Peter, que exibirão seus novos filmes, "Pokot" e "Ana, mon amour", respectivamente.

- Brasil na mostra oficial -

O Brasil retorna à disputa do Urso de Ouro com "Joaquim", do diretor Marcelo Gomes ("Cinema, aspirinas e urubus").

"Joaquim" conta a história de Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), o Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira.

Várias estrelas, de Penélope Cruz a Robert Pattinson passando por Catherine Deneuve, devem passar pelo tapete vermelho do festival.

Richard Gere está presente na capital da Alemanha para apresentar o thriller "The Dinner", sobre duas famílias que escondem um segredo terrível, co-protagonizado por Laura Linney, Rebecca Hall e Chloë Sevigny.

Grande defensor da causa tibetana, o ator americano aproveitou a oportunidade para ter uma reunião com Angela Merkel. No ano passado, a chanceler alemã recebeu George Clooney para falar sobre os refugiados na Europa.

