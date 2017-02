Festival de Dança de Joinville abre inscrições para 97 cursos nesta quarta

Artes 13/02/2017 | 12h47

O Festival de Dança de Joinville é muito mais do que os espetáculos no Centreventos Cau Hansen. A preocupação com a formação dos profissionais da dança é prioridade para a organização do evento. Em comemoração a 35ª edição do evento que embala a capital da dança, o festival reorganizou a estrutura dos cursos, que ganharam um dia a mais. Neste ano, serão oferecidos 97 cursos em três blocos, 28% a mais do que em 2016. Serão 44 professores que irão compartilhar seus conhecimentos com bailarinos, coreógrafos, professores, produtores e técnicos.

A lista de cursos já está disponível no site do evento mas as inscrições iniciam nesta quarta-feira, dia 15, a partir das 14 horas, e devem ser feitas exclusivamente pelo site do evento: www.festivaldedanca.com.br. Entre as novidades de cursos oferecidos este ano, os destaques são “Introdução a Dança do Ventre”, com Clara Sussekind, “Gestão de Escolas de Dança”, com Laisa Sacandura, “Curso para Professor - Jazz Dance”, com Andrea Sposito, “Balé Clássico - Dança a Caráter”, com a israelense Maria Eugenia Barrios.



A formação da grade de cursos do Festival de Joinville é proposta pelos integrantes da curadoria do evento, que neste ano é formada por Ana Botafogo, Mônica Mion e Thereza Rocha.

Vale lembrar que neste momento foram disponibilizadas 80% das vagas e que as inscrições para os outros 20% serão abertas apenas em maio, após a divulgação do resultado do processo de seleção dos grupos para a Mostra Competitiva, Meia Ponta e Palcos Abertos.

Agende-se:



O quê: cursos e oficinas do 35º Festival de Dança de Joinville

Quando: De 18 a 29 de julho

Quanto: R$ 240 para cursos com acompanhamento de músicos, e R$ 205 para cursos sem acompanhamento

Onde: as aulas acontecem na Escola do Teatro Bolshoi, anexo ao Centreventos Cau Hansen

Mais informações: www.festivaldedanca.com.br