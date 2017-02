Figueirense e Joinville ficam no 0 a 0 na Arena pelo Campeonato Estadual

Sem emoção 01/02/2017 | 23h38 Atualizada em

Joinville e Figueirense estão aquém dos grandes times que já tiveram num passado não tão distante. Na noite desta quarta-feira, na Arena Joinville, as duas equipes protagonizaram um duelo sem grandes emoções, em que o empate por 0 a 0 refletiu bem o que se viu dentro de campo, em um gramado encharcado pela chuva.

Com o resultado, as duas equipes seguem sem vencer no Campeonato Catarinense. O JEC, que na estreia empatou por 2 a 2 com o Barroso, chegou a dois pontos, enquanto o Alvinegro, após uma estreia em que perdeu para o Brusque, somou o primeiro ponto no Estadual.

O JEC entrou em campo disposto a escrever sua história a partir de uma folha em branco depois de um 2016 trágico, que terminou com o rebaixamento da equipe à Série C. Mas no primeiro jogo da equipe na temporada diante da sua torcida, ela não comprou a ideia e deixou a Arena vazia para o JEC encarar o Figueirense – em parte, a chuva também prejudicou a presença do público no estádio. Ao todo, só 2.277 estiveram na Arena.

Mesmo assim, dentro das quatro linhas, o JEC fez a sua parte e tomou as rédeas da partida. Na primeira etapa, o Tricolor do Norte teve o domínio do jogo, embora isso não significasse, necessariamente, chances claras de gol. As melhores oportunidades apareceram pelo lado direito do ataque.

Alvinegro sem inspiração

O Figueirense também sentiu o peso da falta de entrosamento. Com um esquema tático diferente daquele que utilizou contra o Brusque, Marquinhos Santos promoveu a estreia do atacante Zé Love na equipe. O Furacão teve uma grande chance para abrir o marcador aos 23 minutos da primeira etapa, quando Dudu acertou um ótimo cruzamento pelo lado direito, mas Anderson Aquino cabeceou para fora.

Na segunda etapa, os dois treinadores testaram todas as opções que podiam. No JEC, nem Aldair – o grande destaque no jogo do último domingo – foi capaz de mudar a dinâmica da equipe Tricolor. No Figueirense, Marquinhos SAntos mandou a campo Elias, Helder e João Pedro, o que também se mostrou ineficiente.

O Joinville terá mais um clássico pela frente na próxima rodada. Às 17h de domingo, visita o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em busca de sua primeira vitória no campeonato. O desafio do Figueirense é no sábado, às 17h, quando receberá o empolgado Inter de Lages, que venceu o Almirante Barroso por 2 a 0.

Ficha técnica



Joinville 0 x 0 Figueirense

Joinville

Jhonatan; Caíque, Henrique Mattos, Max e Fernandinho; Roberto, Kadu, Lúcio Flávio (Aldair); Fabinho Alves, Ciro (Marlyson) e Alex Ruan (Juninho). Técnico: Fabinho Santos.

Figueirense

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Leandro Almeida e Henrique Trevisan; Juliano, Ferrugem e Everton (Hélder); Anderson Aquino, Zé Eduardo (Elias) e Bill (João Pedro). Técnico: Marquinhos Santos.

Cartões amarelos: Henrique Trevisan e Juliano (F).

Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Alex dos Santos

Local: Arena Joinville

Público: 2.277 torcedores.

Renda: R$ 17.430



