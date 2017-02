Figueirense treina em gramado sintético para enfrentar o Barroso

Adaptação 07/02/2017 | 18h36 Atualizada em

Nesta terça-feira, o técnico Marquinhos Santos comandou um treinamento em gramado sintético, em Florianópolis, de olho no confronto de quinta-feira, quando o Alvinegro encara o Almirante Barroso, às 17h, em Itajaí. A adptação é porque o gramado do Estádio Camilo Mussi possui grama artificial.



Nos trabalhos desta tarde, os jogadores treinaram posse de bola divididos em pequenos grupos, seguido de um coletivo entre titulares e reservas. A formação que iniciou a atividade foi a mesma que derrotou o Inter de Lages na última rodada.

O Figueirense faz mais um treinamento antes da partida com o Barroso. A atividade está marcada para quarta-feira, às 10h, no Centro de Formação e Treinamento do Cambirela (CFT), em Palhoça (SC).

Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS

Foto: Arte DC / Arte DC