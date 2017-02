Filme húngaro 'On body and soul' leva Urso de Ouro na Berlinale

Berlim 18/02/2017 | 16h34

O filme "On body and soul", da cineasta húngara Ildiko Enyedi, que conta uma história de amor ambientada em um matadouro, levou neste sábado o Urso de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale.

O júri, presidido pelo holandês Paul Verhoeven, atribuiu o prêmio máximo da mostra a este filme sobre um homem e uma mulher que se desejam, mas só conseguem se comunicar através de um sonho que compartilham.

Segue a lista de premiados nas principais categorias do Festival de Berlim:

- Urso de Ouro de melhor filme: "On Body and Soul", Ildiko Enyedi (Hungria)

- Urso de Prata (Grande prêmio do Júri): "Félicité", Alain Gomis (França, Senegal, Bélgica, Alemanha, Líbano)

- Urso de Prata de melhor diretor: Aki Kaurismaki por "The other side of hope" (Finlândia, Alemanha)

- Urso de Prata de melhor atriz: Kim Min-hee por "On the beach at Night Alone", de Hong Sang-soo (Coreia do Sul)

- Urso de Prata de melhor ator: Georg Friedrich (Áustria) por "Bright Nights", de Thomas Arslan (Alemanha, Noruega)

- Urso de Prata de melhor contribuição artística: "Ana, mon amour", de Calin Peter Netzer (Romênia, Alemanha, França)

- Urso de Prata de melhor roteiro: "Una mujer fantastica", de Sebastian Lelio (Chile, EUA, Alemanha, Espanha)

- Prêmio Alfred Bauer em memória do fundador do festival para um filme que abre novas perspectivas: "Spoor", de Agnieszka Holland (Polônia, Alemanha, República Checa, Suíça, Suécia, Eslováquia)

- Prêmio de melhor documentário (novidade 2017): "Ghost Hunting", de Raed Andoni (Palestina)

- Prêmio de Melhor primeiro filme: "Summer 1993", de Carla Simon, Espanha

- Urso de Ouro de melhor curta-metragem: "Cidade Pequena", de Diogo Costa Amarante (Portugal)

- Urso de prata de curta metragem: "Ensueño en la Pradera" (Sonho na Pradaria, em tradução livre), de Esteban Arrangoiz Julien (México)

