Finais do torneio de tênis Banana Bowl serão disputadas em Criciúma 

Neste sábado 10/02/2017 | 16h22 Atualizada em

O torneio infanto juvenil de tênis mais tradicional da América Latina terá os seus finalistas da categoria até 18 anos definidos neste sábado, a partir das 10h30min, nas quadras da Sociedade Recreativa Mampituba, em Criciúma. Após três anos, o Banana Bowl retornou para Santa Catarina sob o comando da Federação Catarinense de Tênis (FCT), em parceria com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O torneio inteiro abrigou mais de 300 atletas e técnicos, de 43 países.



O retorno para o Estado foi mais uma iniciativa do presidente da Federação Catarinense de Tênis, Rafael Westrupp, que em março assume o comando da Confederação Brasileira de Tênis, entidade máxima do tênis do Brasil. Enquanto esteve à frente da FCT realizou três edições do Banana Bowl em Santa Catarina, atraindo atletas juvenis do mundo inteiro.

- É uma grande oportunidade dos nossos juvenis participarem de torneios de grande porte dentro do nosso próprio estado - conta Westrupp.

O evento é considerado de nível G1 no circuito de 18 anos da ITF (Federação Internacional de Tênis) e alguns dos melhores tenistas profissionais do mundo passaram pelo campeonato ainda como juvenis. Entre eles, o norte-americano John McEnroe, o tcheco Ivan Lendl, a argentina Gabriela Sabatini, o austríaco Thomas Muster, os argentinos José Luis Clerc, Mariano Zabaleta, o francês Yannick Noah, a eslovaca Dominika Cibukova, a russa Svetlana Kuznetsova, a sérvia Ana Ivanovic e os brasileiros Gustavo Kuerten, Andrea Vieira, Jaime Oncins, Flávio Saretta, Thomaz Bellucci, Teliana Pereira, Orlando Luz e muitos outros.

Guga Kuerten, por exemplo, levou o título em 1992, na categoria 16 anos. Na mesma categoria, em 2003, o argentino Juan Martin Del Potro ficou com o vice-campeonato após perder para o brasiliense Raony Carvalho. O torneio início com o pré-qualyfing no dia 31 de janeiro, e a grande final ocorrerá no dia 11 de fevereiro, às 10h30min.

Leia outras notícias sobre tênis